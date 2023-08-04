Минулого сезону Челсі провів божевільну трансферну кампанію. Клуб витратив більше 600 мільйонів на новачків, придбавши в тому числі і Михайла Мудрика.
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Втім команда посіла лише 12 місце в АПЛ та вилетіла у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Цього літа покупки лондонців куди скромніші, але витрачені кошти вже перевалили за відмітку у 150 мільйонів євро:
Черговим новачком команди став центральний захисник Аксель Дісасі. Француз перебрався із Монако, підписавши із лондонцями угоду до 2029 року. За 25-річного оборонця Челсі заплатив 45 мільйонів євро. Нагадаємо, що раніше гравцями "синіх" стали:
- Крістофер Нкунку (60 мільйонів євро)
- Ніколя Джексон (37 мільйонів євро)
- Леслі Угошукву (27 мільйонів євро)
- Анхело Габріель (15 мільйонів євро)
- Дієго Морейра (вільний агент)
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Хто такий Аксель Дісасі
Аксель є вихованцем ФК Париж, за який дебютував у 2015 році. Пізніше Дісасі пограв чотири сезони у Реймсі, який у 2020-му продав його Монако за 13 мільйонів євро.
Протягом трьох сезонів у складі монегасків Дісасі провів 129 ігор, забивши 10 голів та двічі ставши бронзовим призером Ліги 1. Аксель також вже дебютував за збірну Франції.
Дідьє Дешам викликав його на ЧС-2022 у статусі абсолютного дебютанта. Саме на Мундіалі в Катарі Дісасі провів свій перший матч за "Ле Бле" та у підсумку став срібним призером турніру. Загалом на рахунку захисника чотири гри за збірну.