В последнее время все больше одобрительных отзывов появляется по поводу Михаила Мудрика в составе Челси. Украинец начинает адаптироваться в новой команде. Очередным подтверждением этому стал эпизод на тренировке.

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Фантастическая меткость

Перед последним контрольным матчем в рамках подготовки к сезону, который подопечные Почеттино сыграют против Боруссии Дортмунд, украинскому вингеру Михаилу Мудрику удалось забить красивый гол дальним выстрелом.

Мудрик во время одной из атак своей команды на двусторонке удобно обработал мяч под удар и попал в девятку, чем поразил всех присутствующих, которые одобрительными возгласами оценили гол украинца.

Смотрите видео гола Мудрика

Отметим, что Михаил во время предсезонки сыграл в двух матчах за свой клуб и забил один гол.

Справка. Свой первый официальный матч в сезоне 2023/2024 Челси сыграет против Ливерпуля. Игра состоится 13 августа в рамках первого тура АПЛ.