На жаль, навіть нічия не дозволила киянам пробитись бодай у Лігу конференцій. Матч 6-го туру стане останнім для Динамо у єврокубках у цьому сезоні.

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Луческу: Ми не досягли позитивних результатів, але провели дуже хороші матчі

Головний тренер "біло-синіх" Мірчі Луческу прокоментував виступ своїх підопічних у зустрічі. Румун впевнений, що його команда заслуговувала на більше, але через безглузді помилки пропустила голи. Наставник київського клубу відзначив суперника, який відзначився хорошою фізичною підготовкою.

Луческу назвав переваги АЕКа над його підопічними: "Ми поступилися у боротьбі, гравці АЕКа грали набагато агресивніше, швидше. У фізичному плані вони перевершували нас. Але ми перевершили суперника у гольових моментах. Ми не реалізували кілька чудових можливостей. А суперники скористалися нашими помилками та забили три голи".

Несподівано під час пресконференції Луческу заявив, що в останньому матчі проти Фенербахче його команда повинна довести, що є найкращою у групі "В".