На жаль, навіть нічия не дозволила киянам пробитись бодай у Лігу конференцій. Матч 6-го туру стане останнім для Динамо у єврокубках у цьому сезоні.
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Луческу: Ми не досягли позитивних результатів, але провели дуже хороші матчі
Головний тренер "біло-синіх" Мірчі Луческу прокоментував виступ своїх підопічних у зустрічі. Румун впевнений, що його команда заслуговувала на більше, але через безглузді помилки пропустила голи. Наставник київського клубу відзначив суперника, який відзначився хорошою фізичною підготовкою.
Луческу назвав переваги АЕКа над його підопічними: "Ми поступилися у боротьбі, гравці АЕКа грали набагато агресивніше, швидше. У фізичному плані вони перевершували нас. Але ми перевершили суперника у гольових моментах. Ми не реалізували кілька чудових можливостей. А суперники скористалися нашими помилками та забили три голи".
Несподівано під час пресконференції Луческу заявив, що в останньому матчі проти Фенербахче його команда повинна довести, що є найкращою у групі "В".
Це успіх для АЕКу, вони дуже хотіли вийти із групи. Їхня гра проти всіх команд у групі стала несподіванкою. А ми ще маємо важливий матч із Фенербахче, тому що ми маємо довести, що є найкращою командою в групі. Ми не досягли позитивних результатів, але провели дуже хороші матчі,
– заявив головний керманич киян.
"Дуже важко проводити у дорозі по 10 годин кілька разів на тиждень"
Наставник Динамо привітав суперника з виходом у Лігу конференцій та побажав АЕКу удачі.
28 жовтня Динамо повертається в Україну. Луческу знову почав бідкатись на складну дорогу та постійні переїзди.
"Цілий день ми будемо в дорозі. У неділю ми зіграємо матч у чемпіонаті, а наступного дня знову перетнемо кордон та відправимося до Кракова, де зіграємо з Фенербахче. Дуже важко проводити у дорозі по 10 годин кілька разів на тиждень. Гравцям не вистачало фізичної сили. Але в технічному плані команда мала непоганий вигляд. При тому, що команда позбавлена можливості постійно тренуватися", – відповів тренер "біло-синіх".
Шкода, що нам не вдалося вийти з групи. Вважаю, що ми на це заслуговували. Фантастика, що АЕК вийшов із групи до Ліги Конференцій. Вони цього дуже хотіли, і це їм удалося. Вітаю їх із цим,
– додав Луческу.
- Динамо здобуло перше очко за п'ять турів групового раунду Ліги Європи-2022/2023.
- Останній матч кияни проведуть 3 листопада у Кракові проти турецького Фенербахче. Минула зустріч закінчилась перемогою турків 2:1.