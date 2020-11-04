Матч 3-го туру групи D Ліги чемпіонів між "Мідтьюлланном" та "Аяксом" запам'ятався курйозним моментом на старті першого тайму. Душан Тадіч відзначився голом після вільного удару з 5-ти метрів.

Поєдинок не обіцяв бути надто яскравим, але переплюнув інші матчі Ліги чемпіонів, де зустрічались більш відомі клуби. Гості дуже активно розпочали поєдинок та вже на 1-й хвилині відкрили рахунок, пише 24 канал.

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Вільний удар з 5-ти метрів

Антоні знайшов вільний простір у штрафному майданчику та спрямував м'яч низом у центр воріт, замкнувши передачу, яку виконав Душан Тадіч – 0:1.

Другий гол на 13-й хвилині "Мітьюлланн" "привіз" собі сам. Голкіпер взяв м'яч у руки після передачі партнера. Арбітр зафіксував порушення правил. Тадіч вільним ударом з лінії воротарської "прошив" всіх гравців суперника, які стояли у величезній стінці.

Вже за п'ять хвилин господарі відквитали один гол. Фантастичного завершального удару з-за меж штрафного майданчика завдав Дреєр. Він не гаяв даремно часу та сильно пробив, спрямувавши м'яч повз голкіпера у кут воріт.

У підсумку матч завершився із рахунком 1:2 на користь "Аякса". Після мінімальної перемоги нідерландський клуб підійнявся на другу позицію у групі D, у їх активі 4 очки. Така ж кількість пунктів у італійської "Аталанти".

"Мітьюлланн" же замикає групу, данські футболісти не здобули ще жодного очка.

Мітьюлланн – Аякс відеоогляд (гол після вільного удару з 1:03)