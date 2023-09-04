Аякс отказался от трансфера армянского игрока Эдуарда Сперцяна. Нидерландский коллектив не хочет спонсировать войну в Украине.

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Пример для других

"Божьи сыновья" продемонстрировали футбольному миру настоящую солидарность с Украиной. И сделал это Аякс не словом, а делом. Дело в том, что нидерландский коллектив был очень заинтересован в трансфере армянского футболиста Эдуарда Сперцяна. Но вот руководители бело-красных отказались он идее приобрести молодого футболиста. А все потому, что тот выступает в России, а именно защищает цвета тамошнего Краснодара. Об этом сообщил самый известный инсайдер Фабрицио Романо, не подводящий.

Дело не в его способностях, а в том, что он играет в России. Для Аякса он мог быть как Де Брюйне в Манчестер Сити. Особый игрок, вы не найдете кого-то похожего за такие деньги,

– сказал спортивный директор нидерландского коллектива Свен Мислинтат.

Стоит отметить, что Transfermarkt оценивает молодого армянина в 12 миллионов евро, поэтому "Божьи сыновья" могли изрядно пополнить российскую казну и проспонсировать войну против Украины. К тому же подчеркнем, что решение не подписывать родившегося в России Сперцяна принял наблюдательный совет Аяксу. Те, в свою очередь, считают, что во время войны на территории нашего государства подписание игрока из России было бы безнравственным поступком.

Российские трансферы после начала полномасштабной войны