Аякс отказался от трансфера армянского игрока Эдуарда Сперцяна. Нидерландский коллектив не хочет спонсировать войну в Украине.
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Пример для других
"Божьи сыновья" продемонстрировали футбольному миру настоящую солидарность с Украиной. И сделал это Аякс не словом, а делом. Дело в том, что нидерландский коллектив был очень заинтересован в трансфере армянского футболиста Эдуарда Сперцяна. Но вот руководители бело-красных отказались он идее приобрести молодого футболиста. А все потому, что тот выступает в России, а именно защищает цвета тамошнего Краснодара. Об этом сообщил самый известный инсайдер Фабрицио Романо, не подводящий.
Дело не в его способностях, а в том, что он играет в России. Для Аякса он мог быть как Де Брюйне в Манчестер Сити. Особый игрок, вы не найдете кого-то похожего за такие деньги,
– сказал спортивный директор нидерландского коллектива Свен Мислинтат.
Стоит отметить, что Transfermarkt оценивает молодого армянина в 12 миллионов евро, поэтому "Божьи сыновья" могли изрядно пополнить российскую казну и проспонсировать войну против Украины. К тому же подчеркнем, что решение не подписывать родившегося в России Сперцяна принял наблюдательный совет Аяксу. Те, в свою очередь, считают, что во время войны на территории нашего государства подписание игрока из России было бы безнравственным поступком.
Российские трансферы после начала полномасштабной войны
- Не все европейские коллективы оказались такими осознанными как Аякс. Испанский Реал Сосьедад все же приобрел российского футболиста Арсена Захаряна у московского "Динамо" за 15 миллионов евро. К тому же впоследствии руководство клуба попыталось абсурдно оправдать свои действия.
- Тот же Арсений Захарян был на радаре еще нескольких европейских клубов. В частности, россиянином заинтересовался римский Лацио, а Страсбур, за который выступает украинец Эдуард Соболь, вообще пытался приобрести Захаряна, а затем перепродать его в Челси.
- Были и реализованы абсурды. Саудовский Аль-Хилаль приобрел у санкт-петербургского Зенита бразильца Малкома за 60 миллионов евро. Можно только вообразить, какая сумма пойдет на войну против Украины.
- Но есть еще и другие адекватные клубы с четкой позицией. К примеру, итальянский Сассуоло в отказался продавать своего футболиста московскому Спартаку, даже не смотря на то, что коллективу нужны были деньги.