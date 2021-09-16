Ахметов, нах**а покупать их за 50 миллионов: реакция УПЛ на поражение Шахтера
16 сентября 2021 , 09:14Читати новину українською
Источник:Sport.ua
В среду, 15 сентября, в Тирасполе прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов. Местный Шериф победил донецкий Шахтер со счетом 2:0.
Аккаунт УПЛ в телеграме довольно неоднозначно отреагировал на поражение украинского клуба. Однако через несколько минут пост был удален.
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"Шахтер проиграл молдованам. Вопрос к Ахметову: нах*** покупать за 50 млн этих никчемных обезьян?" – говорилось в сообщении.
Скриншот из телеграма УПЛ
Шериф – Шахтер: коротко о матче
- Встреча в Тирасполе в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов между местным Шерифом и донецким Шахтером завершилась со счетом 2:0. По голу было забито в каждом из таймов.
- Следующий матч в группе Лиги чемпионов Шахтер проведет против Интера на своем поле 28 сентября.