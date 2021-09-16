Аккаунт УПЛ в телеграме довольно неоднозначно отреагировал на поражение украинского клуба. Однако через несколько минут пост был удален.

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"Шахтер проиграл молдованам. Вопрос к Ахметову: нах*** покупать за 50 млн этих никчемных обезьян?" – говорилось в сообщении.



Скриншот из телеграма УПЛ

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