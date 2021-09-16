Аккаунт УПЛ у телеграмі досить неоднозначно відреагував на поразку українського клубу. Однак за декілька хвилин пост був видалений.

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"Шахтар програв молдованам. Питання до Ахметова: нах*** купляти за 50 млн цих нікчемних мавп?" – йшлося у повідомленні.



Скріншот з телеграма УПЛ

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