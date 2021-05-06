Принципова позиція Агуеро
Аргентинський форвард Серхіо Агуеро покине Манчестер Сіті після завершення цього сезону. Футболіст потрапив в око багатьох європейських клубів, серед яких є туринський Ювентус.
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Однак 32-річний аргентинець хоче пограти в одній команді з земляком Ліонелем Мессі. Досвідчений гравець готовий навіть піти на зниження зарплати, щоб перехід таки здійснився.
Агуеро вже контактував з представниками Барселони, а керівництво "синьо-гранатових" знають про наміри Серхіо.
- У цьому сезоні аргентинський футболіст зіграв у футболці "містян" 17 матчів в усіх турнірах, у яких забив 4 голи. Його контракт із Сіті завершується 30 червня 2021 року.
- Серхіо у складі англійського клубу ще може здобути два титули – трофей Ліги чемпіонів та кубок АПЛ.