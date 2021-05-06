Принципова позиція Агуеро

Аргентинський форвард Серхіо Агуеро покине Манчестер Сіті після завершення цього сезону. Футболіст потрапив в око багатьох європейських клубів, серед яких є туринський Ювентус.

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Однак 32-річний аргентинець хоче пограти в одній команді з земляком Ліонелем Мессі. Досвідчений гравець готовий навіть піти на зниження зарплати, щоб перехід таки здійснився.

Цікаво! В Агуеро є лише одна умова для переходу. Каталонський клуб повинен втримати у складі його близького друга Ліонеля Мессі. При цьому форвард МанСіті готовий до ролі запасного форварда в іспанському гранді.

Агуеро вже контактував з представниками Барселони, а керівництво "синьо-гранатових" знають про наміри Серхіо.