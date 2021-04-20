Матч между Динамо и Агробизнесом состоится в Тернополе на городском стадионе имени Романа Шухевича. На игру допустили болельщиков, а билеты раскупили за 25 минут.

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Агробизнес – Динамо: где смотреть

В прямой трансляции поединок покажет телеканал "Футбол 1". Начало – в 16: 00.

Онлайн-трансляция матча Агробизнес – Динамо доступна на видеосервисах Oll.tv и sweet.tv. И на каждом из этих сервисов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

На сайте Oll.tv можно оформить разовую подписку на 24 часа за 62 гривны. Доступ к трансляциям матча на один месяц обойдется от 109 гривен (в зависимости от наполненности пакета).