Матч между Динамо и Агробизнесом состоится в Тернополе на городском стадионе имени Романа Шухевича. На игру допустили болельщиков, а билеты раскупили за 25 минут.
Смотрите также Матч Динамо в Кубке Украины пройдет со зрителями: билеты будут бесплатными
Агробизнес – Динамо: где смотреть
В прямой трансляции поединок покажет телеканал "Футбол 1". Начало – в 16: 00.
Онлайн-трансляция матча Агробизнес – Динамо доступна на видеосервисах Oll.tv и sweet.tv. И на каждом из этих сервисов доступ к трансляции платный и требует регистрации.