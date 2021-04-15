Матч между Агробизнесом и Динамо пройдет с ограниченным количеством зрителей. Вход для болельщиков гостевой команды возможен исключительно по предварительно сформированным спискам.

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Как получить билеты

  • Ознакомиться с порядком подачи заявки можно на официальном сайте Динамо. Последний срок подачи – 20 апреля, билеты будут бесплатными.
  • Получить билет можно будет непосредственно за полтора часа до начала матча перед входом в гостевой сектор в соответствии со списком.
  • Для болельщиков Динамо будут выделены секторы 35 и 36. Вход на матч будет осуществляться при наличии билета и удостоверения личности.