Матч між Динамо та Агробізнесом відбудеться в Тернополі на міському стадіоні імені Романа Шухевича. На гру допустили вболівальників, а квитки розкупили за 25 хвилин.
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Агробізнес – Динамо: де дивитися
У прямій трансляції поєдинок покаже телеканалі "Футбол 1". Початок – о 16:00.
Онлайн-трансляція матчу Агробізнес – Динамо доступна на відеосервісах Oll.tv та sweet.tv. Та на кожному з цих сервісів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.