Матч між Динамо та Агробізнесом відбудеться в Тернополі на міському стадіоні імені Романа Шухевича. На гру допустили вболівальників, а квитки розкупили за 25 хвилин.

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Агробізнес – Динамо: де дивитися

У прямій трансляції поєдинок покаже телеканалі "Футбол 1". Початок – о 16:00.

Онлайн-трансляція матчу Агробізнес – Динамо доступна на відеосервісах Oll.tv та sweet.tv. Та на кожному з цих сервісів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

На сайті Oll.tv можна оформити разову підписку на 24 години за 62 гривні. Доступ до трансляцій матчу на один місяць обійдеться від 109 гривень (в залежності від наповненості пакета).