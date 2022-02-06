Благодарность Луческу

Супряга отправилась в аренду на полгода. Однако у Сампдории есть возможность продлить аренду еще на год, а также право выкупа игрока.

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Перед переходом Супряга пообщался с Луческу, в свое время много работавшим в Италии.

"Мы с ним очень хорошо пообщались. Он мне сказал, чтобы я больше сюда не возвращался. В хорошем смысле", – рассказал Супряга, улыбаясь.

По словам Супряги, Луческу также посоветовал ему много работать, чтобы не упустить этот шанс.

Я ему очень благодарен за все, что он сделал для меня. Я вырос как игрок, я вырос как личность. Мы много с ним общались вне футбольного поля. Он меня поддерживал. Я ему очень благодарен,

– рассказал Супряга.

При этом между Супрягой и Луческу были и критические ситуации. Это произошло после того, как нападающего заменили еще в первом матче против Львова. Футболист заявил, что тогда ощущал гнев. Но сначала на себя. А также опустошение. А потому, что не понимал, что происходит – замыкался в себе.

"Мы с ним разговаривали и он сказал, что это для меня будет уроком. Он был прав. Это произошло после того, как я заработал штрафной и из-за штрафного поставили пенальти. После этого он меня заменил", – рассказал Супряга.