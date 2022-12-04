Украинский футболист Ярослав Ракицкий покинул турецкую Суперлигу, разорвав контракт с Адана Демирспором. В статусе свободного агента 33-летний защитник зимой может перейти в новый клуб.

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Ракицкий мечтает о возвращении в Украину

Максим Дудченко, агент футболиста, объяснил неожиданное решение Ярослава покинуть благополучный турецкий клуб.

Сотрудничество с Аданой Демирспором решили завершить, потому что этот клуб – не уровень Ярослава. Мы бы очень хотели возвращения в Украину, но поживем – увидим,

– сказал Дудченко.

Следует отметить, что Ярослав мог вернуться в состав донецкого Шахтера еще летом 2022 года. Однако тогда стороны не смогли договориться об условиях личного контракта.

После успешного выступления "горняков" в Лиге чемпионов, вполне возможно, Ракицкий вернется в родной клуб.

Статистика Ракицкого в сезоне 2022/23. Несмотря на заявление агента о несоответствующем уровне турецкого клуба, показатели Ярослава не слишком впечатляют. Украинец сыграл 9 поединков, в которых отличился только одним ассистом. Более того, игрок заработал два удаления в чемпионате. Помня бомбардирские способности Ракицкого и его пушечные удары, нельзя назвать удачным его отрезок карьеры в турецкой Суперлиге.