Украинский футболист Ярослав Ракицкий покинул турецкую Суперлигу, разорвав контракт с Адана Демирспором. В статусе свободного агента 33-летний защитник зимой может перейти в новый клуб.
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Ракицкий мечтает о возвращении в Украину
Максим Дудченко, агент футболиста, объяснил неожиданное решение Ярослава покинуть благополучный турецкий клуб.
Сотрудничество с Аданой Демирспором решили завершить, потому что этот клуб – не уровень Ярослава. Мы бы очень хотели возвращения в Украину, но поживем – увидим,
– сказал Дудченко.
Следует отметить, что Ярослав мог вернуться в состав донецкого Шахтера еще летом 2022 года. Однако тогда стороны не смогли договориться об условиях личного контракта.
После успешного выступления "горняков" в Лиге чемпионов, вполне возможно, Ракицкий вернется в родной клуб.