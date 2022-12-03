Украинский футболист Ярослав Ракицкий неожиданно решил расторгнуть контракт с турецким клубом Адана Демирспор. О своем решении защитник сообщил в Instagram.
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Спасибо Адана, что поддержали в непростой период. Я благодарен клубу, президенту, тренеру и болельщикам! Наше сотрудничество прекращено,
– написал Ракицкий.
Напомним, что Ярослав Ракицкий подписал контракт с Аданом Демирспором в июле этого года. Срок соглашения был рассчитан на один год с возможностью продления еще на один год.
Ранее мы сообщали, что бывший одноклубник Ярослава по Зениту россиянин Артем Дзюба тоже расторг контракт с Адана Демирспор. Форвард не выдержал конкуренции в турецкой команде.