Український футболіст Ярослав Ракіцький покинув турецьку Суперлігу, розірвавши контракт із Адана Демірспором. В статусі вільного агента 33-річний захисник взимку може перейти до нового клубу.
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Ракіцький мріє про повернення в Україну
Максим Дудченко, агент футболіста, пояснив несподіване рішення Ярослава залишити благополучний турецький клуб.
Співпрацю з Аданою Демірспором вирішили завершити, тому що цей клуб – не рівень Ярослава. Ми дуже хотіли б повернення в Україну, але поживемо – побачимо,
– сказав Дудченко.
Варто відзначити, що Ярослав міг повернутися до складу донецького Шахтаря ще влітку 2022 року. Але тоді сторони не змогли домовитися про умови особистого контракту.
Після успішного виступу "гірників" у Лізі чемпіонів, цілком можливо, Ракіцький повернеться у рідний клуб.