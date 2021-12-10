Агент назвал следующий клуб Холанна после Боруссии Дортмунд: известно, когда состоится трансфер
Источник:Твиттер Патрика Бергера
Норвежский нападающий Эрлинг Холанн вскоре может покинуть Боруссию Дортмунд. Его агент Мино Райола рассказал, где футболист продолжит карьеру.
Претенденты на Холанна
Мино Райола заявил, что Холанн может стать игроком немецкой Баварии, испанских Реала или Барселоны или же английского Манчестер Сити.
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Он сделает следующий шаг. Бавария, Реал, Барса, Сити – это большие клубы, в которые он может пойти. Мы все знали, в том числе Боруссия, что наступит время,
– сказал агент.
Из слов Райола напрашивается вывод, что Холанн доиграет сезон в Боруссии Дортмунд. После этого нападающий покинет Дортмунд.
"Возможно, этим летом, возможно, следующим. Но есть большая вероятность, что он уйдет этим летом", – резюмировал Райола.
Интересно, что Райола в контексте перехода Холанна не упомянул о Манчестер Юнайтед. Недавно сообщалось, что "красные дьяволы" хотят купить форварда.
К переходу даже хотели привлечь нового наставника МЮ Ральфа Рангника. Тренеру якобы обещали выплатить бонус, если он уговорит Эрлинга переехать в Манчестер. Однако Рангник опроверг слухи.
Что известно про Холанна
- 21-летний норвежец перешел в Боруссию зимой 2020 года. За трансферы "шмели" заплатили австрийскому Зальцбургу 20 миллионов евро. Агент Райола и отец футболиста получили 15 и 10 миллионов евро соответственно.
- Контракт Эрлинга с немцами действует до 30 июня 2024 года. В его соглашении якобы прописаны отступные в размере 75 миллионов евро. Кроме этой суммы, покупателю придется заплатить 40 миллионов евро Райоле, а отцу футболиста – 20 миллионов евро.
- В 2021 году Эрлинг установил уникальный рекорд Бундеслиги: он забил 50 голов в 50 матчах. Кроме того, Холанн стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги, забившим 50 голов в чемпионате.
- Всего в этом сезоне за Боруссию он провел 13 матчей, в которых забил 17 голов.