Агент назвал следующий клуб Холанна после Боруссии Дортмунд: известно, когда состоится трансфер

Норвежский нападающий Эрлинг Холанн вскоре может покинуть Боруссию Дортмунд. Его агент Мино Райола рассказал, где футболист продолжит карьеру.

Претенденты на Холанна

Мино Райола заявил, что Холанн может стать игроком немецкой Баварии, испанских Реала или Барселоны или же английского Манчестер Сити.

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Он сделает следующий шаг. Бавария, Реал, Барса, Сити – это большие клубы, в которые он может пойти. Мы все знали, в том числе Боруссия, что наступит время,

– сказал агент.

Из слов Райола напрашивается вывод, что Холанн доиграет сезон в Боруссии Дортмунд. После этого нападающий покинет Дортмунд.

"Возможно, этим летом, возможно, следующим. Но есть большая вероятность, что он уйдет этим летом", – резюмировал Райола.

Интересно, что Райола в контексте перехода Холанна не упомянул о Манчестер Юнайтед. Недавно сообщалось, что "красные дьяволы" хотят купить форварда.

К переходу даже хотели привлечь нового наставника МЮ Ральфа Рангника. Тренеру якобы обещали выплатить бонус, если он уговорит Эрлинга переехать в Манчестер. Однако Рангник опроверг слухи.

Что известно про Холанна