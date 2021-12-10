Претенденти на Голанда

Міно Райола заявив, що Голанд може стати гравцем німецької Баварії, іспанських Реала чи Барселони або ж англійського Манчестер Сіті.

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Він зробить наступний крок. Баварія, Реал, Барса, Сіті – це великі клуби, в які він може піти. Ми всі знали, у тому числі Боруссія, що настане час,

– сказав агент.

Зі слів Райола напрошується висновок, що Голанд дограє сезон у Боруссії Дортмунд. Після цього нападник покине Дортмунд.

"Можливо, цього літа, можливо, наступного. Але є велика ймовірність, що він піде цього літа", – резюмував Райола.

Цікаво, що Райола в контексті переходу Голанда не згадав про Манчестер Юнайтед. Нещодавно повідомлялося, що "червоні дияволи" хочуть купити форварда.

До переходу навіть хотіли залучити нового наставника МЮ Ральфа Рангніка. Тренеру буцімто обіцяли виплатити бонус, якщо він вмовить Ерлінга переїхати у Манчестер. Проте Рангнік спростував чутки.

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