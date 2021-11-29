Агент Ярмоленко оценил шансы на переход украинца в Дженоа Шевченко

Агент Вадим Шаблий, представляющий интересы полузащитника Вест Хэма Андрея Ярмоленко, высказался о возможном переходе футболиста в Дженоа.

С приходом в команду Шевченко поползли слухи о потенциальных новичках команды. Среди них был и Андрей Ярмоленко.

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"На данный момент это слухи, никто не связывался ни с клубом, ни с нами. В чемпионате Италии Андрей 3-4 года сможет держать свой уровень, с Шевченко он давно знаком, знает его требования. Почему бы и нет? Конечно, им многие клубы интересуются. Со стороны Вест Хэма ничего нет, имеет контракт до лета. Мы ждем развития событий, интереса к нему много", – сказал Шаблий.

Как Шевченко дебютировал в Дженоа

7 ноября украинский наставник официально возглавил Дженоа. Экс-тренер "сине-желтых" подписал соглашение до 30 июня 2024 года.

Шевченко уже успел дебютировать на тренерском мостике "грифонов". Но сделал это с поражения от Ромы Жозе Моуринью (0:2).

Следующий матч под руководством Шевченко "грифоны" провели 28 ноября, где сыграли с Удинезе вничью 0:0.

Дженоа после 13 туров находится в зоне вылета – 18 место, в активе команды лишь 10 очков.

К слову. В этом сезоне Ярмоленко сыграл 15 матчей за "молотобойцев", в которых забил 1 гол и выполнил три результативные передачи. Контракт Андрея с английским клубом рассчитан до лета 2022 года.