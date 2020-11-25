У четвер, 26 листопада, луганська "Зоря" намагатиметься здобути першій очки у рамках 4-го туру групи Ліги Європи проти АЕКа. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому поєдинку.

АЕК – Зоря: прогноз

"Зоря" у цьогорічному розіграші групи Ліги Європи не змогла ще здобути жодного пункту. Український клуб має неприємну серію з шести поспіль поразок із урахуванням минулого розіграшу турніру, пише 24 канал.

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У минулому турі луганчани зазнали розгромної поразки у Запоріжжі від АЕКа 1:4. Тоді єдиний гол за українців забив Владислав Кочергін. Жахливі результати призвели до того, що підопічні Віктора Скрипника перебувають серед аутсайдерів групи, замикаючи таблицю з "сухарем" у активі.

Грецька команда також не демонструє космічних результатів у єврокубках. АЕК перебуває на третій позиції з трьома очками.

За клуб з Греції виступають українці Дмитро Чигринський та Євген Шахов, які взяли участь у першому протистоянні. Гра захисника у матчі проти "Зорі" під питанням, а от Шахов швидше за все-таки з'явиться на полі. Обидва українські легіонери вже вилікувались від коронавірусу.

Перед матчем у луганській "Зорі" стався спалах коронавірусу. Але у клубі вже офіційно повідомили, що після обов'язкового тестування всі результати були негативними.

Матч 4-го туру групового раунду Ліги Європи АЕК – "Зоря" відбудеться 26 листопада о 19:55

Що прогнозують букмекери Marathonbet

Явним фаворитом цього протистояння вважають господарів з Греції. На перемогу АЕКа можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,50. Щодо звитяги "Зорі", то тут коефіцієнт майже у 5 разів вищий – 6,95. Нічия у цьому протистоянні теж є малоймовірною – 4,65.

Швидше за все матч завершиться із рахунком 1:0 на користь господарів – 6,50. А от на те, що зустріч завершиться із результатом на табло 2:0 стоїть коефіцієнт 6,75. Експерти взагалі не вірять у те, що підопічним Скрипника вдасться вивезти три очки з Афін – 16,75.

Перший гол у матчі віддані фанати греків побачать саме у виконанні улюблених гравців у період з 1-27 хвилину. На перший результативний удар від греків можна поставити ставку з коефіцієнтом 1,42. А от на м'яч саме у цей період часу в першому таймі – 1,90.

На те, що обидві команди зможуть засмутити голкіпер, але матч на свою користь завершать господарі – 3,32. А на таку такий же показник, але успіх у зустрічі здобуде український клуб – 11,25.