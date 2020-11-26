В четверг, 26 ноября, луганская "Заря" пожалует в гости к АЕК в рамках 4-го тура группового раунда Лиги Европы. Где смотреть онлайн еврокубковый матч – читайте далее в материале.

Матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы АЕК – "Заря" в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Трансляция матча начнется в 19:50. Сама игра стартует в 19:55, пишет 24 канал.

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Смотреть онлайн поединок АЕК – "Заря" легально можно на сайте Oll.tv, но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Месячная подписка на каналы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Перед началом матча в 19:00 на канале выйдет программа "Путь в Гданьск". Она же будет транслироваться и после игры. Эксперты и гости студии до матча будут давать свои прогнозы, а после – разбирать сам еврокубковый матч "Зари".

В сезоне 2020/21 встречи Лиги Европы будут доступны на платформе Megogo. Чтобы посмотреть матч АЕК – "Заря" нужно иметь подписку "Оптимальная" или "Максимальная".

Стоимость первой за один месяц составляет 97 гривен. Подписка "Максимальная" стоит 197 гривен в месяц. Новые пользователи MEGOGO могут получить тестовую подписку всего за одну гривну.