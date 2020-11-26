У четвер, 26 листопада, луганська "Зоря" завітає у гості до АЕКа у рамках 4-го туру групового раунду Ліги Європи. Де дивитися онлайн єврокубковий матч – читайте далі у матеріалі.

Матч 4-го туру групового раунду Ліги Європи АЕК – "Зоря" у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1". Трансляція матчу розпочнеться о 19:50. Сама гра стартує о 19:55, пише 24 канал.

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Дивитися онлайн поєдинок АЕК – "Зоря" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Місячна підписка на канали "Футбол 1", "Футбол 2" і "Футбол 3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Перед початком матчу о 19:00 на каналі вийде програма "Шлях до Гданська". Вона ж транслюватиметься і після гри. Експерти та гості студії до матчу даватимуть свої прогнози, а після – розбиратимуть сам єврокубковий матч "Зорі".

У сезоні 2020/21 зустрічі Ліги Європи будуть доступні на платформі Megogo. Щоб переглянути матч АЕК – "Зоря" потрібно мати підписку "Оптимальна" або "Максимальна".

Вартість першої за один місяць складає 97 гривень. Підписка "Максимальна" коштує 197 гривень на місяць. Нові користувачі MEGOGO можуть отримати тестову підписку всього за одну гривню.