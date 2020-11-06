Украинские легионеры АЕКа Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов приняли участие в матче 3-го тура группы Лиги Европы против "Зари". Футболисты поделились своими впечатлениями от встречи.

Матч 3-го тура в Запорожье против "Зари" завершился разгромной победой АЕКа 1:4. Оба украинца вышли в стартовом составе греческого клуба, пишет 24 канал.

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Впечатления украинских легионеров

Дмитрий Чигринский провел на поле весь матч, а вот полузащитник Евгений Шахов был заменен на 70-й минуте.

По словам хавбека, для его команды матч складывался не так легко, как об этом говорит счет встречи. Греки просто реализовали свои моменты, удачно сыграли впереди, хорошо выходили в контратаки, сообщает "Футбол 1".

Хорошо сыграл наш нападающий. Ну в целом, конечно же, "Заря" контролировала и мяч, и игру, но мы сумели реализовать свои моменты,

– сказал Шахов.

Чигринский же более лаконично высказался о своих впечатлениях от игры. Его слова процитировало греческое издание SDNA.

"Ребята, поздравляю всех, мы добились великой победы и показали, на что способны. Но теперь важно отправиться в Салоники и победить. Это все, о чем мы должны думать", – сказал Чигринский своим товарищам по команде после матча.