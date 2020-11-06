АЕК реализовал свои моменты: украинские легионеры о победе над "Зарей" в ЛЕ
Украинские легионеры АЕКа Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов приняли участие в матче 3-го тура группы Лиги Европы против "Зари". Футболисты поделились своими впечатлениями от встречи.
Матч 3-го тура в Запорожье против "Зари" завершился разгромной победой АЕКа 1:4. Оба украинца вышли в стартовом составе греческого клуба, пишет 24 канал.
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Впечатления украинских легионеров
Дмитрий Чигринский провел на поле весь матч, а вот полузащитник Евгений Шахов был заменен на 70-й минуте.
По словам хавбека, для его команды матч складывался не так легко, как об этом говорит счет встречи. Греки просто реализовали свои моменты, удачно сыграли впереди, хорошо выходили в контратаки, сообщает "Футбол 1".
Хорошо сыграл наш нападающий. Ну в целом, конечно же, "Заря" контролировала и мяч, и игру, но мы сумели реализовать свои моменты,
– сказал Шахов.
Чигринский же более лаконично высказался о своих впечатлениях от игры. Его слова процитировало греческое издание SDNA.
"Ребята, поздравляю всех, мы добились великой победы и показали, на что способны. Но теперь важно отправиться в Салоники и победить. Это все, о чем мы должны думать", – сказал Чигринский своим товарищам по команде после матча.
- Шахов пополнил состав АЕКа в сентябре 2020 года, когда боссы "Лечче" указали ему "на выход".
- Чигринский в 2016 году подписал двухлетний контракт с греческим АЕКом с возможностью продления на один сезон.
- В марте этого же года продлил контракт с АЕКом до лета 2021 года. Защитник помог команде получить первый за 24 года – титул чемпиона Греции.
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