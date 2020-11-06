Українські легіонери АЕКа Дмитро Чигринський та Євген Шахов взяли участь у матчі 3-го туру групи Ліги Європи проти "Зорі". Футболісти поділились своїми враженнями від зустрічі.

Матч 3-го туру в Запоріжжі проти "Зорі" завершився розгромною перемогою АЕКа 1:4. Обидва українці вийшли у стартовому складі грецького клубу, пише 24 канал.

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Враження українських легіонерів

Дмитро Чигринський провів на полі весь матч, а от півзахисник Євген Шахов був замінений на 70-й хвилині.

За словами хавбека, для його команди матч складався не так легко, як про це говорить рахунок зустрічі. Греки просто реалізували свої моменти, вдало зіграли попереду, добре виходили у контратаки, повідомляє "Футбол 1".

Добре зіграв наш нападник. Ну в цілому, звичайно ж, "Зоря" контролювала і м'яч, і гру, але ми зуміли реалізувати свої моменти,

– сказав Шахов.

Чигринський же більш лаконічно висловився своїми враженнями від гри. Його слова процитувало грецьке видання SDNA.

"Хлопці, вітаю всіх, ми добилися великої перемоги і показали, на що здатні. Але тепер важливо відправитися в Салоніки і перемогти. Це все, про що ми повинні думати", – сказав Чигринський своїм товаришам по команді після матчу.