Греческий клуб АЕК остался без главного тренера на матч 3-го тура Лиги Европы против "Зари". Наставник афинян Массимо Каррера не полетел с командой в Запорожье.

О том, что Каррера не полетел с командой в Запорожье на матч против луганской "Зари", сообщает греческое издание Onsports.

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У тренера поднялась температура

Сообщается, что вечером 3-го ноября у 56-летнего итальянского наставника поднялась температура. Каррера рассказал об этом клубному врачу,

Утром симптомы не изменились, поэтому Каррера остался в Греции. В ближайшее время тренер сдаст тест на коронавирус.

АЕК отправился на матч с "Зарей" в составе 24-х футболистов. Среди них – украинцы Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов.

Поединок "Заря" – АЕК пройдет 5 ноября без зрителей на трибунах "Славутич-Арены". Начало матча в 22: 00.

"Заря" и АЕК проиграли первые два матча в Лиге Европы. Обидчиками украинского и греческого клубов стали "Лестер" (Англия) и "Брага" (Португалия).