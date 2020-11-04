Грецький клуб АЕК залишився без головного тренера на матч 3-го туру Ліги Європи проти "Зорі". Наставник афінян Массімо Каррера не полетів з командою до Запоріжжя.

Про те, що Каррера не полетів з командою до Запоріжжя на матч проти луганської "Зорі", повідомляє грецьке видання Onsports.

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У тренера піднялася температура

Повідомляється, що ввечері 3-го листопада у 56-річного італійського наставника піднялася температура. Каррера розповів про це клубному лікарю,

Уранці симптоми не змінилися, тому Каррера залишився в Греції. Найближчим часом тренер здасть тест на коронавірус.

АЕК відправився на матч із "Зорею" у складі 24-х футболістів. Серед них – українці Дмитро Чигринський та Євген Шахов.