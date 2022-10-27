Гармаш вийшов на матч проти АЕКа на заміну на 65-й хвилині. На той час кияни поступалися на виїзді з рахунком 2:1. Хоча Динамо в цьому матчі треба було лише перемагати. Та після цього Динамо пропустило втретє.

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Саме Гармаш міг стати рятівником Динамо. На 82-й хвилині він скоротив відставання в рахунку. Після навісу Тимчика з правого флангу, гравець головою відправив м'яч під перекладину воріт суперника.

Відео першого голу Гармаша

А коли вже йшов компенсований арбітром час, Гармаш оформив дубль. Динамо отримало право на кутовий. Після подачі, м'яч відлетів до Гармаша, і він пробив низом. Голкіпер не встиг зреагувати як слід, а сам Гармаш отримав ушкодження.

Відео другого голу Гармаша

Правда на більше Динамо не вистачило. Матч закінчився внічию 3:3. Це означає, що Динамо посіло останнє місце в групі та не вийде в плей-офф Ліги конференцій. Однак саме дубль Гармаша врятував команду від чергової поразки в єврокубках. До цього Динамо програло шість матчів поспіль.