Известный в прошлом румынский футболист Адриан Муту пытается строить тренерскую карьеру. Правда, пока у эксфорварда с этим не складывается.

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Не хотели отпустить на похороны

Ни на одном из мест работы Адриан не продержался больше двух лет. Также странным образом Муту покинул свой последний клуб – азербайджанский Нефтчи.

Румын возглавил клуб из Баку только в июле этого года. При его руководстве команда выиграла 10 из 23 матчей, но после последнего Муту был уволен, хотя его Нефтчи и выиграл (2:0 против Кяпаза).

Дело в том, что в это время Адриан не был с командой. Тренер отправился на Родину по уважительной причине, а именно похороны матери. Тем не менее, боссы Нефтчи решили попрощаться с Мутом.

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Что интересно, румын решил не требовать годовую компенсацию, которая бы ему принадлежала по контракту. Само соглашение было действительным до 2025 года, поэтому Адриан хочет лишь шестимесячную зарплату, которая составляет 350 тысяч евро.

Достижения Адриана Муту