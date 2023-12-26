Два года назад известный немецкий вратарь Йенс Леманн оказался в эпицентре расистского скандала. Все из-за некорректных высказываний в адрес эксигровца сборной Германии Денниса Аого.
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Легенда сборной Германии в беде
Тогда Леманн был уволен с должности директора Герты. Теперь же Йенс влип в еще одну скандальную ситуацию, связанную с недопустимым поведением.
Суд города Штанберг выписал Леманну штраф на 420 тысяч евро. 54-летнего кипера обвинили в неправомерных действиях против соседей и нанесении ущерба чужой собственности.
Сообщается, что Леманн ворвался в соседский гараж из-за спора с его владельцами. Более того, по данным следствия, немец сделал это с бензопилой, которой срезал балку на крыше помещения.
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Суд обвинил Йенса в самовольном правосудии. Сам же вратарь приводил странные доводы в свою защиту. Он назвал проникновение в гараж с бензопилой стечением обстоятельств, а другие детали инцидента Леманн вспомнить затруднился.
Достижения Йенса Леманна
- немецкий вратарь выступал на профессиональном уровне с 1989 по 2011 годы
- Леманн успел поиграть за Шальке, Милан, Дортмундскую Боруссию, Арсенал и Штутгарт.
- кипер успел стать чемпионом Италии, Англии и Германии
- с Шальке Йенс выигрывал Кубок УЕФА (1997), а с Арсеналом выходил в финал Лиги чемпионов (2006).
- Леманн сыграл 61 матч за сборную Германии, с ней он стал вицечемпионом мира-2002 и Европы-2008.