Відомий у минулому румунський футболіст Адріан Муту намагається будувати тренерську кар'єру. Правда, поки що у ексфорварда з цим не складається.
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Не хотіли відпустити на похорон
На жодному із місць роботи Адріан не протримався більше двох років. Так само дивним чином Муту залишив свій останній клуб – азербайджанський Нефтчі.
Румун очолив клуб з Баку лише в липні цього року. За його керівництва команда виграла 10 з 23-х матчів, але після останнього Муту був звільнений, хоч його Нефтчі і виграв (2:0 проти Кяпаза).
Справа у тому, що в цей час Адріан не був з командою. Тренер вирушив на Батьківщину з поважної причини, а саме похорон матері. Тим не менш, боси Нефтчі вирішили попрощатися із Муту.
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Що цікаво, румун вирішив не вимагати річну компенсацію, яка йому належала б за контрактом. Сама угода була дійсна до 2025 року, тож Адріан хоче лише шестимісячну зарплату, яка становить 350 тисяч євро.
Досягнення Адріана Муту
- за свою ігрову кар'єру Муту пограв за Арджеш, бухарестське Динамо, Інтер, Верону, Парму, Челсі, Ліворно, Ювентус, Фіорентину, Чезену, Аяччо, Петролул, Пуна Сіті та Тиргу Муреш
- найбільше румун запам'ятався допінговим скандалом у 2005 році
- через виявлення заборонених препаратів Адріана відсторонили від футболу на один рік
- також на рахунку Адріана 35 голів у 77 матчах за збірну Румунії
- це робить його найкращим бомбардиром в історії команди
- в якості тренера Муту керував Волунтарі, молодіжну збірну Румунії, Університатя Крайова та бухарестський Рапід.