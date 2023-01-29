Наконец добрались и до них: известный производитель спортивной атрибутки прекратил сотрудничество с россиянами

Немецкий производитель спортивной одежды Adidas приостановил сотрудничество почти со всеми российскими футболистами. Исключением стал только один местный легионер.

Российский атакующий полузащитник Алексей Миранчук единственный остался без спортивных потерь. Другие российские игроки еще частично остались в выигрышном положении после расторжения контракта с Adidas.

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Единственный счастливчик

Adidas решился принять решение разорвать контракты со всеми игроками из страны-агрессора, находившимися в их спонсорском пуле. Нетронутым остался только бывший партнер по Аталанте Руслана Малиновского Алексей Миранчук. Все потому, что игрок выступает в иностранном чемпионате, а именно защищает цвета итальянского Торино.

Другие российские игроки, потерявшие сделку с Adidas, получат еще и определенный бонус. Футболистам выплатят денежную компенсацию за то, что досрочно с ними было расторгнуто соглашение.

Адидас ранее спонсировал и сборную России по футболу. Да немецкий бренд решишь с ними расторгнуть сделку значительно раньше, еще 1 марта 2021 года. Все из-за начала войны России против Украины.

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