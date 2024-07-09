Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал травяного турнира серии Grand Slam Уимблдона. В понедельник, 8 июля, одесситка разгромила соперницу из Китая Синь Ю Ван (6:2, 6:1), пишет 24 Канал.

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Странный поступок Adidas

На корт Свитолина вышла в белой футболке фирмы Adidas с черной лентой из-за ракетной атаки россиян на Киев в тот день. Впрочем, после игры немецкая компания попала в неоднозначную ситуацию.

Справка. Утром 8 июля 2024 года Россия массированно атаковала Киев. Одна из ракет попала в отделение детской больницы Охматдет. Также пострадали жилые дома в Шевченковском, Соломенском, Голосеевском и Днепровском районах города. Уже известно о 27-х погибших в результате теракта.

Adidas и компания Waterdrop, которые являются спонсорами Элины, поздравили ее с выходом в четвертьфинал Уимблдона на своих страницах в инстаграм. Правда, обе компании использовали старые фото украинки без черной ленты.



Первый пост от Adidas / фото из инстаграма компании

В конце концов немецкий бренд исправил ошибку. Adidas опубликовал обновленную фотографию Элины уже с матча, на которой видно траурный атрибут украинской теннисистки.



Второй пост от Adidas / фото из инстаграма компании

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Отметим, что Свитолина уже второй раз подряд вышла в 1/4 финала Уимблдона. В прошлом году на этой стадии Элина переиграла первую ракетку мира Игу Швентек. На этот раз ей предстоит битва с четвертым номером рейтинга WTA Еленой Рыбакиной из Казахстана.