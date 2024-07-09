Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал трав'яного турніру серії Grand Slam Вімблдону. У понеділок, 8 липня, одеситка розгромила суперницю з Китаю Сінь Ю Ван (6:2, 6:1), пише 24 Канал.

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Дивний вчинок Adidas

На корт Світоліна вийшла у білій футболці фірми Adidas із чорною стрічкою через ракетну атаку росіян на Київ у той день. Втім після гри німецька компанія потрапила у неоднозначну ситуацію.

Довідка. Вранці 8 липня 2024 року Росія масовано атакувала Київ. Одна з ракет влучила у відділення дитячої лікарні Охматдит. Також постраждали житлові будинки у Шевченківському, Солом'янському, Голосіївському та Дніпровському районах міста. Вже відомо про 27-х загиблих внаслідок теракту.

Adidas та компанія Waterdrop, які є спонсорами Еліни, привітали її з виходом у чвертьфінал Вімблдону на своїх сторінках в інстаграм. Правда, обидві компанії використали старі фото українки без чорної стрічки.



Перший пост від Adidas / фото з інстаграму компанії

Зрештою німецький бренд виправив помилку. Adidas опублікував оновлену світлину Еліни вже з матчу, на якій видно траурний атрибут української тенісистки.



Другий пост від Adidas / фото з інстаграму компанії

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Відзначимо, що Світоліна вже вдруге поспіль вийшла в 1/4 фіналу Вімблдону. Минулого року на цій стадії Еліна переграла першу ракетку світу Ігу Швьонтек. Цього разу на неї чекає битва з четвертим номером рейтингу WTA Єлєною Рибакіною з Казахстану.