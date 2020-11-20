Ровно 8 лет назад, 20 ноября 2012 года, бразильский нападающий "Шахтера" Луис Адриано забил позорный гол в ворота "Норшелланнда" в Лиге чемпионов, нарушив правила Fair Play.

На 24-й минуте матча "Нордшелланд" открыл счет. "Шахтеру" очень быстро удалось отыграться, но это сопровождалось скандалом, пишет 24 канал.

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Арбитр отдал спорный мяч Виллиану, который вернул его датчанам, ударив на половину поля соперника. Но Луис Адриано побежал за посланным в направлении ворот мячом, в свою очередь защитники и вратарь "Нордшелланда" остановились, и бразильский форвард "Шахтера" отправил мяч в ворота.

После выяснения отношений между футболистами и арбитром гол был засчитан.

Как закончился матч

После этого "Шахтеру" удалось развернуть игру и добиться разгромной победы со счетом 5:2. В том розыгрыше Лиги чемпионов "горняки" заняли второе место в группе, опередив лондонский "Челси".

Подопечные тогда еще Мирчи Луческу вылетели на стадии 1/8 финала, уступив дортмундской "Боруссии".

Видео позорного гола Адриано