8 лет назад игрок "Шахтера" забил позорный гол, нарушив правила Fair Play: видео
Ровно 8 лет назад, 20 ноября 2012 года, бразильский нападающий "Шахтера" Луис Адриано забил позорный гол в ворота "Норшелланнда" в Лиге чемпионов, нарушив правила Fair Play.
На 24-й минуте матча "Нордшелланд" открыл счет. "Шахтеру" очень быстро удалось отыграться, но это сопровождалось скандалом, пишет 24 канал.
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Арбитр отдал спорный мяч Виллиану, который вернул его датчанам, ударив на половину поля соперника. Но Луис Адриано побежал за посланным в направлении ворот мячом, в свою очередь защитники и вратарь "Нордшелланда" остановились, и бразильский форвард "Шахтера" отправил мяч в ворота.
После выяснения отношений между футболистами и арбитром гол был засчитан.
Как закончился матч
После этого "Шахтеру" удалось развернуть игру и добиться разгромной победы со счетом 5:2. В том розыгрыше Лиги чемпионов "горняки" заняли второе место в группе, опередив лондонский "Челси".
Подопечные тогда еще Мирчи Луческу вылетели на стадии 1/8 финала, уступив дортмундской "Боруссии".
Видео позорного гола Адриано
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