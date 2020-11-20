8 років тому гравець "Шахтаря" забив ганебний гол, порушивши правила Fair Play: відео
Рівно 8 років тому, 20 листопада 2012 року, бразильський нападник "Шахтаря" Луїс Адріано забив ганебний гол у ворота "Норшелланнда" в Лізі чемпіонів, порушивши правила Fair Play.
На 24-й хвилині матчу "Нордшелланд" відкрив рахунок. "Шахтарю" дуже швидко вдалося відігратися, але це супроводжувалося скандалом, пише 24 канал.
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Арбітр віддав спірний м'яч Вілліану, який повернув його данцям, вдаривши на половину поля суперника. Але Луїс Адріано побіг за посланим у напрямку воріт м'ячем, в свою чергу захисники і воротар "Нордшелланда" зупинилися, і бразильський форвард "Шахтаря" відправив м'яч у ворота.
Після з'ясування стосунків між футболістами і арбітром гол був зарахований.
Як завершився матч
Після цього "Шахтарю" вдалося розгорнути гру і добитися розгромної перемоги з рахунком 5:2. У тому розіграші Ліги чемпіонів "гірники" посіли друге місце в групі, випередивши лондонський "Челсі".
Підопічні тоді ще Мірчі Луческу вилетіли на стадії 1/8 фіналу, поступившись дортмундській "Боруссії".
Відео ганебного голу Адріано
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