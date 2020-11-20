Рівно 8 років тому, 20 листопада 2012 року, бразильський нападник "Шахтаря" Луїс Адріано забив ганебний гол у ворота "Норшелланнда" в Лізі чемпіонів, порушивши правила Fair Play.

На 24-й хвилині матчу "Нордшелланд" відкрив рахунок. "Шахтарю" дуже швидко вдалося відігратися, але це супроводжувалося скандалом, пише 24 канал.

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Арбітр віддав спірний м'яч Вілліану, який повернув його данцям, вдаривши на половину поля суперника. Але Луїс Адріано побіг за посланим у напрямку воріт м'ячем, в свою чергу захисники і воротар "Нордшелланда" зупинилися, і бразильський форвард "Шахтаря" відправив м'яч у ворота.

Після з'ясування стосунків між футболістами і арбітром гол був зарахований.

Як завершився матч

Після цього "Шахтарю" вдалося розгорнути гру і добитися розгромної перемоги з рахунком 5:2. У тому розіграші Ліги чемпіонів "гірники" посіли друге місце в групі, випередивши лондонський "Челсі".

Підопічні тоді ще Мірчі Луческу вилетіли на стадії 1/8 фіналу, поступившись дортмундській "Боруссії".

Відео ганебного голу Адріано