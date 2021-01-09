Бой МакГрегор – Порье состоится со зрителями, билеты сразу раскупили
В январе UFC планирует провести три вечера боев на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. На одном из них в октагоне сойдутся Конор МакГрегор и Дастин Порье.
UFC организует три вечера боев с 16 по 23 января. И их смогут посетить болельщики. Соответствующее разрешение на проведение боев со зрителями предоставил департамент культуры и туризма Абу-Даби.
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Однако без ограничений и новых правил не обошлось. Ethiad Arena, где состоятся бои, в общем вмешает 18 тысяч зрителей. Однако на бои UFC разрешили пустить около 2 тысяч болельщиков. Кроме того:
- по прибытии на стадион всех зрителей проверят на наличие ПЦР-тестов;
- болельщиков с признаками высокой температуры не пустят на арену;
- зрители должны будут носить маски и соблюдать дистанцию.
Бой МакГрегор – Порье состоится 23 января в рамках UFC 257. Но билеты на этот вечер боев уже раскупили. Самый дешевый билет стоил 215 долларов. Самые дорогие пропуска можно было приобрести за 1350 долларов.
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