Звездный боец UFC Конор МакГрегор после годичного перерыва вернется в октагон. Бывший чемпион UFC встретится с Дастином Порье в матче-реванше.

Поединок Конора МакГрегора с Дастином Порье состоится 23 января на UFC 257 в Абу-Даби. Об этом сообщает 24 канал.

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Вероятно, на кону поединка будет титул чемпиона UFC в легком весе. После того, как Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры, пояс стал вакатным.

Проморолик боя

Организаторы UFC 257 на так называемом бойцовском острове опубликовали проморолик поединка.

Как известно, интерес к поединку подогревает предыдущий бой соперников. В 2014 году МакГрегор нокаутировал Порье уже в первом раунде.

Очевидно, что 31-летний американец стремится взять реванш.

Смотрите проморолик боя МакГрегор – Порье

Статистика бойцов

На счету 32-летнего МакГрегора 26 боев в смешанных единоборствах (22 победы, 4 поражения). Последний бой он провел в январе 2020-го, нокаутировав за 40 секунд Дональда Серроне.

Дастин Порье в ММА одержал 26 побед, потерпел шесть поражений.