60 секунд на нокаут – Конор МакГрегор дав прогноз на бій проти Дастіна Пор'є
На UFC 257 головним боєм стане протистояння Конора МакГрегора та Дастіна Пор'є. Ірландський боєць дав свій прогноз на цей бій.
МакГрегор не має жодних сумнівів у своїй перемозі. Про це він заявив в коментарі MMAJunkie
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"Мені подобається Пор'є. Я думаю, що він хороший боєць. Він навіть чудовий боєць. Але не великий, нижче мого рівня. Я відправлю Дастіна в нокаут протягом 60 секунд", – заявив МакГрегор.
Варто додати, що МакГрегор має досвід нокаутування Пор'є. Вперше вони опинилися в октагоні на UFC 178 27 вересня 2014 року. І тоді МакГрегор переміг вже у першому раунді, а сам бій тривав менше двох хвилин.
Відео першого бою МакГрегор – Пор'є
- Бій МакГрегор – Пор'є відбудеться на UFC 257 23 січня 2021 року. Турнір проведуть на "Бійцівському острові" в Аду-Дабі.
- Влада Катару дала дозвіл на проведення турніру з глядачами. Квитки мало не одразу були розкуплені.
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