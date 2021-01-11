На UFC 257 головним боєм стане протистояння Конора МакГрегора та Дастіна Пор'є. Ірландський боєць дав свій прогноз на цей бій.

МакГрегор не має жодних сумнівів у своїй перемозі. Про це він заявив в коментарі MMAJunkie

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"Мені подобається Пор'є. Я думаю, що він хороший боєць. Він навіть чудовий боєць. Але не великий, нижче мого рівня. Я відправлю Дастіна в нокаут протягом 60 секунд", – заявив МакГрегор.

Варто додати, що МакГрегор має досвід нокаутування Пор'є. Вперше вони опинилися в октагоні на UFC 178 27 вересня 2014 року. І тоді МакГрегор переміг вже у першому раунді, а сам бій тривав менше двох хвилин.

Відео першого бою МакГрегор – Пор'є