6 матчей – 6 побед: Ливерпуль переписал историю выступлений английских клубов в Лиге чемпионов

8 декабря 2021 , 13:45
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Источник:

твиттер Opta Joe

Ливерпуль провел яркий групповой раунд Лиги чемпионов. Команда Юргена Клоппа написала новую страницу в книге выступлений английских клубов в еврокубках.

Непобедимая команда Клоппа

Ливерпуль на мажорной ноте завершил для себя групповой раунд Лиги чемпионов. Английский клуб сумел отыграться с 1:0 в игре с Миланом и победить.

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Обидчиками голкипера "россонери" стал Мохаммед Салах и Дивок Ориги – 1:2. Ливерпуль отпраздновал свою шестую победу подряд в шести матчах группы Лиги чемпионов.

Такое невероятное выступление позволило "мерсисайдцам" войти в историю турнира. Ливерпуль стал первым английским клубом, которому удалось победить во всех матчах группового раунда Лиги чемпионов.

Ливерпуль со 100-процентным показателем пробился в плей-офф. Подопечные Юргена Клоппа опередили ближайшего конкурента, которым было Атлетико, аж на 11 очков. Статистика забитых и пропущенных составила 17:6.

Результаты матчей Ливерпуля в группе В

  • Ливерпуль – Милан 3:2
  • Порту – Ливерпуль 1: 5
  • Атлетико – Ливерпуль 2:3
  • Ливерпуль – Атлетико 2:0
  • Ливерпуль – Порту 2:0
  • Милан – Ливерпуль 1:2
К слову. Из группы В в Лигу Европы направилось Порту, а Милан стал неудачником – последнее 4 место и вылет из еврокубков.
Автор: Софія Кулай