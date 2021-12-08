6 матчей – 6 побед: Ливерпуль переписал историю выступлений английских клубов в Лиге чемпионов

Ливерпуль провел яркий групповой раунд Лиги чемпионов. Команда Юргена Клоппа написала новую страницу в книге выступлений английских клубов в еврокубках.

Непобедимая команда Клоппа

Ливерпуль на мажорной ноте завершил для себя групповой раунд Лиги чемпионов. Английский клуб сумел отыграться с 1:0 в игре с Миланом и победить.

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Обидчиками голкипера "россонери" стал Мохаммед Салах и Дивок Ориги – 1:2. Ливерпуль отпраздновал свою шестую победу подряд в шести матчах группы Лиги чемпионов.

Такое невероятное выступление позволило "мерсисайдцам" войти в историю турнира. Ливерпуль стал первым английским клубом, которому удалось победить во всех матчах группового раунда Лиги чемпионов.

Ливерпуль со 100-процентным показателем пробился в плей-офф. Подопечные Юргена Клоппа опередили ближайшего конкурента, которым было Атлетико, аж на 11 очков. Статистика забитых и пропущенных составила 17:6.

Результаты матчей Ливерпуля в группе В

Ливерпуль – Милан 3:2

– Милан 3:2 Порту – Ливерпуль 1: 5

1: 5 Атлетико – Ливерпуль 2:3

2:3 Ливерпуль – Атлетико 2:0

– Атлетико 2:0 Ливерпуль – Порту 2:0

– Порту 2:0 Милан – Ливерпуль 1:2

Из группы В в Лигу Европы направилось Порту, а Милан стал неудачником – последнее 4 место и вылет из еврокубков.