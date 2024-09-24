В доме Милевского провели обыски: известна причина
Источник:Sport-express
Во вторник, 24 сентября, полиция провела обыски в доме, где проживает бывший футболист сборной Украины Артем Милевский. Они связаны с деятельностью друга экс-капитана киевского Динамо.
Сергея Третьяка подозревают в организации договорных матчей. Об этом сообщает издание Sport-express.
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Реакция Милевского и Третьяка
Артем Милевский заявил, что шокирован и пока не готов давать комментарий. Он добавил, что ему надо отойти немного от этой ситуации.
При этом Сергей Третьяк несколько детализировал, в чем именно его подозревают. Он заявил, что обыски связаны с киберспортивными соревнованиями:
Обыски связаны с договорными матчами, меня подозревают в их организации. Больше информации скажу потом. ФК Минай? Я такой команды даже не знаю. Обыски связаны с киберспортом.
Смотрите видео с обыском в доме Милевского
Напомним, что это уже не первый обыск в доме Милевского и Третьяка. В январе правоохранители также наведывались в их жилье, но тогда подозреваемым был бывший владелец дома.