Сергея Третьяка подозревают в организации договорных матчей. Об этом сообщает издание Sport-express.

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Реакция Милевского и Третьяка

Артем Милевский заявил, что шокирован и пока не готов давать комментарий. Он добавил, что ему надо отойти немного от этой ситуации.

При этом Сергей Третьяк несколько детализировал, в чем именно его подозревают. Он заявил, что обыски связаны с киберспортивными соревнованиями:

Обыски связаны с договорными матчами, меня подозревают в их организации. Больше информации скажу потом. ФК Минай? Я такой команды даже не знаю. Обыски связаны с киберспортом.

Смотрите видео с обыском в доме Милевского

Напомним, что это уже не первый обыск в доме Милевского и Третьяка. В январе правоохранители также наведывались в их жилье, но тогда подозреваемым был бывший владелец дома.