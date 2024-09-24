Сергія Третьяка підозрюють в організації договірних матчів. Про це повідомляє видання Sport-express.

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Реакція Мілевського і Третьяка

Артем Мілевський заявив, що шокований і наразі не готовий давати коментар. Він додав, що йому треба відійти трішки від цієї ситуації.

Натомість Сергій Третьяк дещо деталізував, у чому саме його підозрюють. Він заявив, що обшуки пов'язані з кіберспортивними змаганнями:

Обшуки пов'язані з договірними матчами, мене підозрюють у їхній організації. Більше інформації скажу потім. ФК Минай? Я такої команди навіть не знаю. Обшуки пов'язані з кіберспортом.

Дивіться відео з обшуком у будинку Мілевського

Нагадаємо, що це вже не перший обшук у будинку Мілевського та Третьяка. У січні правоохоронці також навідувалися до їх оселі, але тоді підозрюваним був колишній власник будинку.