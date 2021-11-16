25 лет назад братья Кличко дебютировали на профессиональном ринге: ретро видео

Братья Кличко 16 ноября 1996 года провели свои дебютные бои на профессиональном ринге. Тогда легендарные боксеры одержали две убедительных победы нокаутами.

Владимир Кличко: Я чувствовал себя так, будто мне бросили вызов

Ровно 25 лет назад началась карьера Виталия и Владимира Кличко в профессионалах. Эти бои стали точками отсчета успешного будущего лучших боксеров планеты.

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Владимир выложил на своей странице в инстаграме видео, в котором вспомнил исторический день. Кличко-младший признается, хотя это было еще в далеком 1996 году, но ему кажется, будто это произошло недавно.

По его словам, любительский и профессиональный бокс – это две разные противоположности, где есть много отличий: больше раундов, другие перчатки и тейпирование: "Ноябрь 1996-го. Мой первый профессиональный бой в Гамбурге в Sporthalle. Помню это, как будто все произошло вчера. По сравнению с любительским рингом в профессиональном боксе отличалось все".

Никакой защиты головы, которая тогда использовалась в любителях. Голый до пояса – на тебе вообще минимум всего. Все было другое. Разные подходы. Но это было классно, потому что это был вызов. Я чувствовал себя так, будто мне бросили вызов,

– сказал Владимир.

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Мэр Киева Виталий Кличко еще никак не прокомментировал в соцсетях эту дату.

Дебют яркого пути

Украинские боксеры в профи дебютировали в один день – 16 ноября 1996 года. Тогда братья выступили в рамках боксерского шоу компании Universum Box-Promotion, одержав уверенные победы нокаутами.

Уже во втором раунде Виталий Кличко отправил в нокаут опытного американца Тони Брэдхэма. А его брат Владимир встретился с мексиканцем Фабином Мезой, который стал легкой добычей для украинца. В итоге победа боксера из Украины уже в первом раунде.

Для боксера из Мексики этот поединок стал первым, который он проиграл нокаутом. После боя против Кличко Меза еще несколько раз выходил на ринг, но решил повесить перчатки на гвоздь.

В октябре 2018 года воплотилась общая мечта братьев. Кличко одновременно стали чемпионами мира по боксу в тяжелом весе по версиям разных организаций профессионального бокса.

Летом 2011 года Виталий и Владимир достигли своей второй еще большей мечты. Чемпионские пояса в тяжелом весе всех четырех важнейших организаций в мировом боксе перешли во владение братьев. Такое достижение покорилось украинским боксерам после победы Владимира над Дэвидом Хэем.

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