Братья Кличко 16 ноября 1996 года провели дебютные бои на профессиональном ринге. Тогда украинские боксеры одержали победы нокаутами.

Ровно 24 года назад началась карьера Виталия и Владимира Кличко на профессиональном уровне. Эти бои стали точками отсчета успешного будущего лучших боксеров планеты, пишет 24 канал.

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Дебют яркого пути

Украинские боксеры в профи дебютировали в один день – 16 ноября 1996 года. Тогда братья выступили в рамках боксерского шоу компании Universum Box-Promotion, одержав уверенные победы нокаутами.

Уже во втором раунде Виталий Кличко отправил в нокаут опытного американца Тони Брэдхэма. А его брат Владимир встретился с мексиканцем Фабином Мезой, который стал легкой добычей для украинца. В итоге победа боксера из Украины уже в первом раунде.

Для боксера из Мексики этот поединок стал первым, который он проиграл нокаутом. После боя против Кличко Меза еще несколько раз выходил на ринг, но решил повесить перчатки на гвоздь.

В октябре 2018 года воплотилась общая мечта братьев. Кличко одновременно стали чемпионами мира по боксу в тяжелом весе по версиям разных организаций профессионального бокса.

Летом 2011 года Виталий и Владимир достигли своей второй еще большей мечты. Чемпионские пояса в тяжелом весе всех четырех важнейших организаций в мировом боксе перешли во владение братьев. Такое достижение покорилось украинским боксерам после победы Владимира над Дэвидом Хэем.

Виталий Кличко – Тони Брэдхэм видеообзор боя

Владимир Кличко – Фабиан Меза видеообзор поединка