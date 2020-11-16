24 роки тому брати Клички яскраво дебютували на професійному рингу: відео
Брати Клички 16 листопада 1996 року провели дебютні бої на професійному рингу. Тоді українські боксери здобули перемоги нокаутами.
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Дебют яскравого шляху
Вже у другому раунді Віталій Кличко відправив у нокаут досвідченого американця Тоні Бредхема. А його брат Володимир зустрівся з мексиканцем Фабіном Мезою, який став легкою здобиччю українця. У підсумку звитяга боксера з України вже у першому раунді.
Для боксера з Мексики цей поєдинок став першим, який він програв нокаутом. Після бою проти Кличка Меза ще декілька разів виходив на ринг та вирішив повісити рукавички на цвях.
- У жовтні 2018 року втілилась спільна мрія братів. Клички водночас стали чемпіонами світу з боксу у важкій вазі за версіями різних організацій професійного боксу.
- Влітку 2011 року Віталій та Володимир досягли своєї другої ще більшої мрії. Чемпіонські пояси у важкій вазі всіх чотирьох найважливіших організацій у світовому боксі перейшли у володіння братами. Таке досягнення підкорилось українським боксерам після перемоги Володимира над Девідом Хеєм
Віталій Кличко – Тоні Бредхем відеоогляд бою
Володимир Кличко – Фабіан Меза відеоогляд поєдинку
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