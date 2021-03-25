Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский сыграл в 1/8 финала турнира в Швейцарии. Опытный теннисист неожиданно уступил 23-летнему земляку Виталию Сачке в двух сетах.

Виталий Сачко создал сенсацию в швейцарском Лугано. 23-летний украинский теннисист выбил из 1/4 опытного земляка Сергея Стаховского.

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Сергей Стаховский (Украина) – Виталий Сачко (Украина) 0:2 (3:6, 1:6)

В первом сете Сачко идеально действовал на собственной подаче, а вот его соперник отдал два гейма на подаче. Самым интересным стал пятый затяжной гейм, который вырвал Стаховский – 2: 3, но для победы в партии этого было мало.

В девятом гейме Сергей отыграл у 23-летнего соперника один брейк, но Сачко на следующей подаче завершил сет в свою пользу – 3:6.

Казалось, что в следующей партии Стаховский должен был разозлиться на себя и дожать земляка. Однако игра Сачко снова была почти идеальной. Он не позволил Сергею взять ни одного гейма на свои подачи. А вот Стаховский дважды сделал такой подарок сопернику.

Идеальная игра от Сачко

Настоящей "вишенкой на торте" в этой встрече стал шестой гейм при счете 1:4, когда Стаховский уверенно повел 40:0, но Виталий сумел догнать и даже взять брейк. Сергей не сложил руки, сделал четыре подряд брейка, но для успеха этого было недостаточно – 1:5 гейм за молодым украинцем. В следующем гейме Сачко довел матч до логической победы, взяв гейм со второй подачи на матч – 1:6.

Сачко вышел в 1/4 финала турнира в Лугано. Для него это будет лишь второй четвертьфинал в карьере. Стаховского ждет еще один матч 25 марта в парном разряде. Где он в паре с Денисом Молчановым сыграет против дуэта Юлиан Ленц / Даниэль Мазур (оба – Германия).