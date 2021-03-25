Первая ракетка Украины Элина Свитолина удачно стартовала на турнире WTA 1000 в Майами. Во втором круге украинка, посеянная под пятым номером, сыграла против Шелби Роджерс из США.

Свитолина победила Роджерс со счетом 3:6, 7:5, 6:3. Смотрите также Украинец Сачко неожиданно выбил земляка Стаховского с 1/8 финала в Швейцарии Игра длилась 2 часа 30 минут. Свитолина выполнила 8 подач на вылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 18 брейк-поинтов. Это уже вторая волевая победа Свитолиной в текущем году. 31 января она обыграла Елену Остапенко на турнире в Мельбурне, отдав первый сет.

В следующем раунде Элина сыграет против Екатерины Александровой из России (№34 WTA).