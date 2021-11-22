18-летний игрок Барселоны Педри выиграл награду Golden Boy-2021

Полузащитник Барселоны Педри стал победителем в номинации Golden Boy-2021. Испанский футболист признан лучшим игроком Европы в возрасте до 21 года.

Лучший молодой игрок Европы

18-летний Педри стал одним из открытий в составе Барселоны. Его игру отметили в Европе.

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Издание Tuttosport назвало победителя в номинации Golden Boy-2021, которым стал Педри. По итогам фанатского голосования и выбора жюри испанец набрал 318 очков.

Второе место занял игрок дортмундской Боруссии Джуд Беллингем, у него в активе 119 баллов. Разница между первой и второй позициями составила 199 пунктов – это самое большое отставание в истории этой номинации.

В прошлом году эту награду получил лидер сборной Норвегии и Дортмундской Боруссии Эрлинг Холанн.

Интересно, что в списке жюри было немало звезд футбола, среди них был Андрей Шевченко, который уже провел дебютный поединок во главе Дженоа.

Напомним, что в расширенном списке были два украинских футболиста – Михаил Мудрик из Шахтера и динамовец Илья Забарный. Но они не попали в топ-20 лучших.

Карьера Педри в Барселоне