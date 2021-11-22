Лучший молодой игрок Европы
18-летний Педри стал одним из открытий в составе Барселоны. Его игру отметили в Европе.
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Издание Tuttosport назвало победителя в номинации Golden Boy-2021, которым стал Педри. По итогам фанатского голосования и выбора жюри испанец набрал 318 очков.
Второе место занял игрок дортмундской Боруссии Джуд Беллингем, у него в активе 119 баллов. Разница между первой и второй позициями составила 199 пунктов – это самое большое отставание в истории этой номинации.
Интересно, что в списке жюри было немало звезд футбола, среди них был Андрей Шевченко, который уже провел дебютный поединок во главе Дженоа.
Напомним, что в расширенном списке были два украинских футболиста – Михаил Мудрик из Шахтера и динамовец Илья Забарный. Но они не попали в топ-20 лучших.
Карьера Педри в Барселоне
- Педри подписал контракт с каталонским клубом в сентябре 2019 года. После чего снова отправился в Лас-Пальмас, но уже в статусе арендованного.
- В конце июня 2020 вернулся в испанский гранд.
- В сезоне-2021/2022 Педри провел за Барселону всего четыре матча.
- В поединке Лиги чемпионов против Баварии получил травму бедра, которая не позволяла ему выходить на футбольное поле.
- Его соглашение с каталонцами рассчитано до конца июня 2026 года.