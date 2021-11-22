Найкращий молодий гравець Європи
18-річний Педрі став одним із відкриттів у складі Барселони. Його гру відзначили у Європі.
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Видання Tuttosport назвало переможця у номінації Golden Boy-2021, яким став Педрі. За підсумками фанатського голосування та вибору журі іспанець набрав 318 очок.
Друге місце посів гравець дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем, у його актив 119 балів. Різниця між першою та другою позиціями склала аж 199 пунктів – це найбільше відставання в історії цієї номінації.
Цікаво, що серед списку журі було чимало зірок футболу, серед них був Андрій Шевченко, який вже провів дебютний поєдинок на чолі Дженоа.
Нагадаємо, що у розширеному списку були два українські футболісти – Михайло Мудрик із Шахтаря та динамівець Ілля Забарний. Але не потрапили у топ-20 найкращих.
Кар'єра Педрі у Барселоні
- Педрі підписав контракт із каталонський клубом у вересні 2019 року. Після чого знов відправився у Лас-Пальмас, але вже у статусі орендованого.
- Наприкінці червня 2020 року повернувся у іспанський гранд.
- У сезоні-2021/2022 Педрі провів за Барселону лише чотири матчі.
- У поєдинку Ліги чемпіонів проти Баварії отримав травму стегна, яка не дозволяє йому виходити на футбольне поле.
- Його угода з каталонцями розрахована до кінця червня 2026 року.